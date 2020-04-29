الجيش يكشف عن هوية الجندي المتورط في فضيحة الرسائل الجنسية

Photo : YONHAP News

كشف الجيش الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء عن هوية جندي في الخدمة حاليا متهم بالتورط في فضيحة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الكوري بالكشف عن هوية جندي يشتبه في ارتكابه جريمة.ومن المعتقد أن "لي وان هو"، الجندي البالغ من العمر 19 عاما، هو أحد ثلاثة أشخاص قاموا بإدارة غرفة الدردشة غير القانونية المسماة "باك سا بانغ" عبر تطبيق "تليغرام".ويتهم "لي" بأنه قام بتوزيع محتويات فيديو تتضمن نساء يقمن بأعمال جنسية تحت الإكراه، وذلك بالتعاون مع المشتبه به الرئيسي في القضية "تشو جو بين".وجاء الكشف عن اسم الجندي بعد أن عقدت لجنة مكونة من سبعة أعضاء بالجيش جلسة تداول استمرت بضع ساعات في وقت سابق من يوم أمس.وقال الجيش في بيان أصدره بعد ذلك إن اللجنة أجرت مناقشات متعمقة حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي يمكن أن يعانيها المشتبه به وعائلته، لكنها توصلت في النهاية إلى أن الكشف عن هويته يلبي المصلحة العامة من حيث حق الناس في المعرفة ومنع تكرار أي جرائم مماثلة.