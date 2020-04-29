وفد اقتصادي كوري شمالي يزور الصين هذا الأسبوع

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن وفدا اقتصاديا كوريا شماليا سوف يزور الصين خلال هذا الأسبوع لمناقشة إمدادات الغذاء وقضايا التجارة.ونقلت وكالة رويترز في تقريرها أمس الثلاثاء عن مصادر على معرفة مباشرة بالوضع أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وأن البلدين ظلا يناقشان التجارة عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة. وقالت المصادر إنه كان من المقرر بالفعل أن يجتمع مسؤولون كوريون شماليون مع مسؤولين من وزارة التجارة الصينية لمناقشة التجارة وتعزيز واردات المواد الغذائية، قبل انتشار الشائعات حول تدهور الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية فرضت قيودًا صارمة في وقت سابق من هذا العام، وأغلقت حدودها مع الصين وروسيا لمنع تفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في نقص الغذاء والسلع الاستهلاكية.وأضافت المصادر أن الصين تخطط لإرسال مواد إغاثة طارئة تشمل شحنات من الأرز وفول الصويا والخضروات والمعكرونة الفورية والإمدادات الطبية كمساعدات لبيونغ يانغ.