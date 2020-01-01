هيئة الزراعة الكورية تنجح في زراعة الأرز في الصحراء الإمارتية

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صرحت هيئة تنمية الزراعة الكورية اليوم بأنها اختبرت زراعة نوع الأرز "الأسيمي" الذي طورته بنفسها، في منطقة صحراوية في الشارقة بالإمارات، وتتوقع حصاده في أوائل الشهر القادم.يذكر أن هذا المشروع جاء في إطار خُطَّة التعاون في التقنيات الزراعية التي نوقشت في مباحثات القمة الكورية الإماراتية في عام 2018، حيث قامت الهيئة الكورية بزرع الأرز من نوع "أسيمي" يوم 25 من شهر نوفمبر في العام الماضي.ومن المتوقع أن يتم حصاد 763 كيلوغرامًا لكل 10 أفدنة هذا العام، ومثل هذا زيادة تقترب من 40%، بالمقارنة مع حصاده في البلاد.ويقدر أن هذه النتيجة الممتازة ترجع إلى الكمية المتوفرة من أشعة الشمس المناسبة لزراعة الأرز، وإدخال الكمية المناسبة من الأسمدة، إلى جانب الإدارة المائية.ولكن قيمة إنتاج الأرز تبلغ 5 ملايين و650 ألف وون لكل هكتار، حيث لا تبلغ تكلفة تحلية المياه التي تبلغ حوالي 20 ملايين وون لكل هكتار. ولهذا فإن الهيئة الكورية تستعرض استخدام المياه الجوفية أو تغيير موعد الزراعة أو تغيير أسلوب نقل المياه من أجل ضمان القيمة الاقتصادية.وتنوي الهيئة الكورية الاستعداد للمرحلة الثانية من الزراعة التجريبية من خلال التفاوض مع الحكومة الإماراتية بعد تحسن أوضاع كورنا-19.