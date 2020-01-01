تسعة حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

صرح المقر المركزي لمكافحة الكوارث اليوم بأن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا -19 زاد بمقدار 9 أشخاص في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المصابين به في البلاد 10 آلاف و761 شخصا.ومن بين المصابين الجدد خمسة مصابين من الوافدين من الخارج. ويذكر أن عدد المصابين الجدد ما زال تحت مستوى حوالي 10 أشخاص، لليوم الحادي عشر على التوالي.وقالت الحكومة إنه يمكن إعادة تفشي الفيروس خلال الإجازة الطويلة التي ستبدأ غدًا الخميس، ولهذا فإنها أعدت قواعد الأمان الخاصة للمرافق السياحية في البلاد. كما قررت وضع منتجات الوقاية من الوباء في مختلف المعالم السياحية الرئيسية خلال فترة الإجازة وإجراء الوقاية الخاصة في المعالم السياحية في الهواء الطلق.وستقوم مقاطعة جزيرة "جيجو" بتعزيز الفحص الصحي على زوارها بدءًا من الغد، حيث سيتم خفض معيار درجة الحرارة من 37.5 درجات مئوية إلى 37.3 درجات مئوية.ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" إن الأجانب غير المسجلين البالغ عددهم 380 ألفًا تقريبًا يمكن أن يصبحوا بقعة عمياء لا تخضع لجهود الحجر الصحي، ولهذا أمر بإمدادهم بالكمامات الواقية ومعاملتهم دون الخوف من الكشف عن وضعهم القانوني.