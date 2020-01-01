احتمال تولي أخت الزعيم الكوري الشمالي السلطة خلفا له

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جاء تحليل بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد يولي أخته "كيم يو جونغ" السلطة خلفا له ولكن هذه الإمكانية محدودة الآن.جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم هيئة البحوث التشريعية التابعة للبرلمان الكوري الجنوبي بعنوان "تحليل اجتماع الدائرة السياسية للحزب الشيوعي والجلسة الثالثة للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الشعب الأعلى في كوريا الشمالية"، حيث توقعت أن يؤدي إعادة تعيين "كيم يو جونغ" كعضوة مرشحة للدائرة السياسية للحزب الشيوعي إلى تعزيز قاعدة حكم أسرة "كيم" الحاكمة هناك.وقالت الهيئة إن نشاطات الأخت "كيم" بما فيها الإعلان عن البيانات تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدلا من الزعيم الحالي منذ أوائل هذا العام، بمثابة دور مركزي في الحزب مسؤول عن نظام القيادة الوحيدة في الحزب بالواقع، مشيرة إلى أن إثارة الشائعة حول الحالة الصحية للزعيم "كيم" جعلتها تحظى بالمزيد من الاهتمام.ولكن الهيئة ذكرت أن مسألة تولي الأخت "كيم" مكانة ودور الخليفة الرسمية قريبا لديها حدود، لأنها ما زالت في منصب العضوة المرشحة للدائرة السياسية وتوقعت أنها ستحتاج إلى خطوة رسمية أخرى بعد عودة الزعيم "كيم" إلى الظهور.