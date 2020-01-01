موديز تتوقع نموًا سلبيًّا بنسبة نصف بالمائة للاقتصاد الكوري

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توقعت هيئة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية أمس أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الكوري الحقيقي لهذا العام بنسبة 0.5 % مقابل العام الماضي ليسجل أدنى انخفاض من بين الدول المتقدمة.وجاء في تقرير أعدته الوكالة حول توقعاتها لنسب النمو الاقتصادي للدول الرئيسية أن نسبة نمو الاقتصاد الكوري المتوقع لهذا العام هو سالب 0.5%، بعد تخفيضها من 0.1% في السابق.كما توقعت نسبة النمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين بسالب 4% بعد أن كانت سالب 0.5% سابقا.وكانت توقعاتها لنسبة النمو الكوري الأكثر تفاؤلًا من بين 10 دول تصنفها كدول متقدمة من بين دول مجموعة العشرين، حيث توقعت أن تبلغ نسبة النمو الأمريكي سالب 5.7% ونسبة النمو الأوروبي سالب 6.5% هذا العام. كما توقعت أن تبلغ نسبة النمو الياباني سالب 6.5%، والألماني سالب 5.5%، والبريطاني سالب 7%، والفرنسي سالب 6.3%، والإيطالي سالب 8.2%، والكندي سالب 6.1 %، والأسترالي سالب 4.9%.بالنسبة للصين والهند والبرازيل وهي مصنفة كدول ناشئة، فقد بلغت نسب نموها المتوقعة 1%، و0.2%، وسالب 5.2% على التوالي.قالت موديز إنها قامت بتخفيض التوقعات بإجمالي الناتج المحلي لجميع دول مجموعة العشرين هذا العام والعام القادم، مشيرة إلى التراكم السريع للكلفة الاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا-19. كما أشارت إلى أن هذه الأزمة ستؤثر على هيكل الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، متوقعة أن يؤدي تفشي الفيروس إلى إتلاف شبكة التوزيع وتغير نماذج الاستهلاك، مما قد يسفر عن إعادة هيكلة الاقتصاد على نطاق واسع.