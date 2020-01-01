الوكالة الأوربية لسلامة الطيران تحذف كوريا من قائمة المناطق عالية الخطورة بكورونا-19

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قامت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران مؤخرا بحذف كوريا الجنوبية من قائمة المطارات الواقعة في المناطق عالية الخطورة بالإصابة بكورونا-19.وطبقا للوكالة الأوروبية والسفارة الكورية لدى الاتحاد الأوروبي في بلجيكا، ظلت الوكالة تقوم بتحديث قائمة المطارات الموجودة في المناطق المعنية تسع مرات منذ يوم 13 من الشهر الماضي. ويقال إن القائمة يتم إعدادها من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ32 للوكالة الأوروبية، واعتمادًا على تقارير منظمة الصحة العالمية وتعليمات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وغيرها من المعلومات في هيئات الصحة العامة.وكانت جميع المطارات في كوريا مضمنة حتى القائمة الأوروبية السابعة التي صدرت يوم 7 من هذا الشهر، ولكن في القائمة الثامنة التي صدرت يوم 16 من هذا الشهر أدرجت المطارات في مدينتي "سيول" و"ديغو" فقط. ثم تم حذف جميع المطارات الكورية من القائمة التاسعة التي صدرت يوم 21 من هذا الشهر.