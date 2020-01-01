مصرع 36 شخصًا في حريق بمستودع في إتشون

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يُخشى أن يكون ما لا يقل عن 36 شخصًا قد لقوا حتفهم اليوم الأربعاء، في الحريق الهائل الذي اندلع في موقع لبناء مستودع في مدينة إتشون، الواقعة في مقاطعة كيونغ كي.وبحسب تقارير إعلامية، فقد أصيب سبعة آخرون على الأقل، أحدهم في حالة خطيرة. لكن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر لأن بعض العمال ما زالوا مفقودين.وقالت سلطات الإطفاء إن الحريق بدأ في موقع البناء الواقع في منطقة "موغا-ميون" في حدود الساعة 1:32 ظهرا، حيث كان يعمل 78 شخصًا من تسع شركات.وقد تم إخماد الحريق الرئيسي بعد ذلك بثلاث ساعات، وتم إخماد الجمر المتبقي بالكامل في الساعة 6:42 مساءً، واشترك في إطفاء الحريق أكثر من 150 من رجال الإطفاء من ستة مراكز إطفاء في المنطقة.وكان من المفترض أن يكتمل بناء المبنى المكون من 4 طوابق وطابقين سفليين في أواخر يونيو، حيث اكتمل بناؤه بنسبة 85% تقريبًا.وقد بدأ الحريق في الطابق الثاني أسفل الأرض، حيث يتم تركيب مصعد للبضائع.وقالت السلطات إنَّ انفجارًا قويًّا على الأرجح هو السبب في وقوع الحريق، وأن المواد القابلة للاشتعال مثل رغوة اليوريتان المستخدمة في أعمال البناء ربما ساهمت في الانتشار السريع للهب. وما زالت التحقيقات جارية.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس"مون" دعا إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لإنقاذ الناجين المحتملين.وقد توجه رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" إلى موقع الحادث مباشرة، بعد أن ترأس اجتماعًا متعلِّقًا بالحجر الصحي في سيول.