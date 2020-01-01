انخفاض عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في كوريا إلى 4

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اتضح أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا -19 في كوريا قد زاد بـ4 أشخاص فقط خلال يوم أمس الأربعاء 29 أبريل، وهو أقل معدل يومي منذ يوم الثامن عشر من شهر فبراير الماضي الذي شهد الإصابة الحادية والثلاثين بالفيروس في كوريا.وصرح مركز التعامل مع الأمراض الوبائية اليوم بأن عدد المصابين الجدد زاد بمقدار 4 فقط خلال يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في كوريا 10,765 شخصا.وتبين أن جميع الإصابات الجديدة الأربع كانت عبارة عن إصابات واردة من الخارج، حيث تم التأكد منها خلال عملية الفحص في المطارات، وهو ما يعني انعدام أي إصابة جديدة داخل الأراضي الكورية.يذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 18 حالة يوم 18 من هذا الشهر ثم ظل يحافظ على حوالي 10 حالات فيما بين يومي التاسع عشر والتاسع والعشرين، ثم ظل ينخفض حتى وصل بالأمس إلى 4 إصابات.ومن ناحية أخرى، زاد عدد الوفيات بحالة واحدة أمس، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 247، بينما زاد عدد المتعافين بمقدار 137 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 9,059 شخصا.