عودة حوالي 120 كوريا من مصر الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يعود بعض الكوريين المقيمين في مصر إلى كوريا الأسبوع القادم على متن طائرة خاصة.وصرحت السفارة الكورية وجمعية الجالية الكورية في مصر بأن حوالي 120 مواطنا كوريا من المقيمين هناك سوف يستقلون طائرة مصرية مستأجرة بعد ظهر الخامس من الشهر القادم ليصلوا في صباح اليوم التالي إلى مطار إنتشون الدولي. يذكر أن جميع الركاب سوف يتحملون تكاليف الطائرة المستأجرة.وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت تشغيل الرحلات الجوية الدولية منذ يوم التاسع عشر من شهر مارس الماضي مما جعل من الصعب على الكوريين المقيمين هناك العودة إلى البلاد. وعندما زاد عدد الكوريين الراغبين في العودة من مصر، عملت جمعية الجالية الكورية على استئجار طائرة بدعم من السفارة الكورية في القاهرة.وسوف يكون من بين ركاب تلك الطائرة طفلة من جنوب السودان تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث ستتلقى عملية جراحية في كوريا بمساعدة مستشفى "سيفرانس" في سيول.