البرلمان يوافق على تقديم دعم مالي لجميع المواطنين

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عقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم، وافق فيها على الدفعة الثانية من الميزانية الإضافية بقيمة 12 تريليونا و200 مليار وون، من أجل تقديم دعم مالي إلى جميع المواطنين الكوريين، للتغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا.وجاءت هذه الموافقة بعد مرور 14 يوما من تقدم الحكومة بمشروع الميزانية الإضافية.وبناء على ذلك، من المتوقع أن تسارع الحكومة الكورية بتقديم الدعم المالي حتى منتصف الشهر القادم.وكان المكتب الرئاسي قد أعلن أنه سيتم تلقي الطلبات ذات الصلة من مليونين وسبعين ألف أسرة، بمن في ذلك محدودو الدخل، بدءا من يوم 4 من الشهر القادم، ومن المواطنين العاديين بدءا من يوم 11، بحيث يتم تقديم الدعم بدءا من يوم 13 مايو.ومن المقرر أن تحصل جميع الأسر الكورية التي تبلغ حوالي 21 مليونا و710 ألف أسرة، على دعم مالي، بحيث تتلقى الأسرة المكونة من شخص واحد مبلغ 400 ألف وون، والأسرة المكونة من شخصين 600 ألف وون، والأسرة المكونة من 3 أشخاص 800 ألف وون، والأسرة المكونة من 4 أشخاص مليون وون.