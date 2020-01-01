فحص موقع الحريق في مخزن مدينة إيتشون

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بدأ فريق مكون من سبعة أجهزة، بما فيها الشرطة وهيئة إطفاء الحرائق، بإجراء فحص ميداني اليوم من أجل معرفة أسباب اندلاع حريق في موقع إنشاءات بمدينة إنتشون أمس، وهو ما أودى بحياة 38 شخصا.وبدءا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، يقوم الفريق الذي يضم 45 خبيرا بأعمال الفحص في الموقع، حيث تتركز عمليات الفحص على توضيح مصدر الحريق الذي تسبب في ذلك الحادث المأساوي.وتعتقد سلطات الإطفاء أن الحريق اندلع نتيجة لانفجار بسبب اشتعال بخار النفط، الذي ينشأ من استخدام اليوريتان في مختلف الأماكن داخل ذلك المبنى المكون من طابقين تحت الأرض وأربعة طوابق فوق الأرض، ولكن لم يتم التأكد من هذه الفرضية.من ناحية أخرى قامت الشرطة بتكوين فريق كبير للتحقيقات يضم 125 عضوا، لإجراء تحقيقات حول احتمال مخالفة المبنى لقوانين الهندسة المعمارية وغيرها.كما أجرت الشرطة تحقيقات مع 6 مسؤولين في موقع الإنشاءات و11 شاهد عيان، وقررت منع 15 مسؤولا رئيسيا في شركة الإنشاءات من مغادرة البلاد، حيث تخطط لاستدعائهم قريبا.وصرح "بيه يونغ جو" رئيس هيئة الشرطة المحلية في جنوب مقاطعة كيونغ كي إنه يأسف على ضحايا الحريق وينقل كلمات التعازي إلى أسرهم، وأضاف أن الشرطة تدرك خطورة هذا الحادث، وتجري تحقيقات حول أسباب وقوعه والأطراف المسؤولة بشكل واضح وصارم.