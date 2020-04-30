المعابد الكورية تقيم طقوسا احتفالا بعيد ميلاد بوذا

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أقامت المعابد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية احتفالات اليوم الخميس بمناسبة عيد ميلاد بوذا، كما أقامت صلوات من أجل أن تتغلب كوريا على جائحة كورونا.وفي المعبد الرئيسي لطائفة "جوكي" في وسط مدينة سيول، والتي أكبر طائفة بوذية في كوريا الجنوبية، أقيم احتفال لتطهير مكان الأحداث البوذية، وتقديم قرابين لبوذا.وقال "وان هينغ" كبير الرهبان في طائفة "جوكي" إن كوريا تمكنت من إنهاء التباعد الاجتماعي والانتقال إلى الحجر الصحي اليومي بفضل جهود الناس للسيطرة على جشعهم وغضبهم وإدراك حماقاتهم، وذلك خلال الشهرين الماضيين من العزل الذاتي. وحذر كبير الرهبان البوذيين من وقوع أزمة أكبر في المستقبل ما لم يغير الناس من أسلوب حياتهم، بالحد من الجشع والإنفاق المفرط وحماية البيئة.وقد صلى الرهبان وأتباع البوذية الآخرون في ذلك الحفل من أجل الانسجام بين الناس بما يتجاوز العرق والدين والجنسية والطبقة، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكن الناس معا من التغلب على المصاعب التي أحدثتها جائحة كورونا.