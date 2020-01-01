الرئيس مون يعرب عن أسفه لحريق إيتشون

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن الأسف الشديد على ضحايا حادث حريق موقع البناء في مدينة إيتشون، وقال إنه يشعر باستياء ومسؤولية الكبيرة عن وقوع هذا الحادث في الوقت الذي يسعي فيه الجميع إلى التغلب على انتشار فيروس كورونا -19.جاء ذلك في منشور كتبه الرئيس اليوم، الذي يصادف عيد ميلاد بوذا، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "إذا تألم جيراني، فإنني أتألم أيضا"، حيث قال إنه يعتزم مرة أخرى، بمناسبة عيد ميلاد بوذا، بناء دولة تضع أولوية على الحياة والأمن.وأعرب الرئيس عن الأسف العميق على أولئك الذين راحول ضحية لهذا الحادث، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب عن شكره الجزيل لرجال الإطفاء الذين بذلوا جهودا ضخمة.وقال إنه يعتقد أن قلوب المؤمنين والرهبان البوذيين أيضا تشعر بالحزن في صباح اليوم الذي ولد فيه بوذا، ودعاهم إلى الترحم على الضحايا.وأشار الرئيس إلى أن العقيدة البوذية ظلت تسهم في توحيد قلوب الشعب الكوري للتغلب على التحديات الوطنية أيا كانت، وأنها تأخذ الآن زمام المبادرة للتغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي في مختلف المعابد البوذية.وتعهد الرئيس بالتغلب على تداعيات فيروس كورونا وعلى الحزن الناتج عن حريق إيتشون من أجل بناء حياة جديدة.