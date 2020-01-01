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الدولية

رئيس وزراء اليابان يرغب في التعاون مع كوريا في مكافحة كورونا

Write: 2020-04-30 15:53:02Update: 2020-04-30 16:19:23

رئيس وزراء اليابان يرغب في التعاون مع كوريا في مكافحة كورونا

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" عن أمله في استمرار التعاون مع كوريا في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك ردا على سؤال توجه به عضو مجلس الشيوخ الياباني، كوري الأصل، "بيك جين هون"، حول العلاقات مع كوريا في مجال مكافحة فيروس كورونا، خلال اجتماع للجنة الميزانية في المجلس أمس.
وقال رئيس الوزراء الياباني إن فيروس كورونا انتشر انتشارا واسعا بعد ظهور الكثير من المصابين به في مدينة ووهان الصينية، ثم زاد عدد المصابين الكوريين خاصة في مدينة ديغو، مشيرا إلى أن تقاسم المعلومات وتبادل التجارب مع كوريا سوف يساعد اليابان بشكل كبير على مواجهة الفيروس، ووصف كوريا بائنها "دولة جارة ومهمة".
وردا على سؤال حول اقتراح آبيه بتأجيل أولمبياد طوكيو سنة واحدة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، على افتراض ئانه سيتم احتواء انتشار فيروس كورونا، أجاب بأنه يعتقد أنه لا يمكن تنظيم الدورة بشكل كامل في حالة عدم احتواء انتشار الفيروس.  وشدد على ضرورة التأهب لحرب طويلة الأمد ضد فيروس كورونا، وأنه ينبغي تنظيم الدورة الأولمبية كدليل على تغلب البشرية على فيروس كورونا.
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