استمرار مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

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صرح مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية أمس الخميس بأن المفاوضات الخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري حاليا.وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن كوريا الجنوبية وافقت على زيادة حصتها، حيث قال المسؤول للصحفيين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حتى الآن، موضحا أن المبدأ الرئيسي للتفاوض هو أنه إذا لم يتم الاتفاق علي كل شيء، فلا شيء متفق عليه.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة عرضت اقتراحا على الجانب الكوري لزيادة حصة كوريا الجنوبية من خلال شراء أسلحة أمريكية، رفض المسؤول توضيح أكثر مما هو معروف حتى الآن، قائلا إن المفاوضات جارية حاليا.وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت يوم الأربعاء الماضي عن "ترامب" قوله إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع المزيد مقابل التعاون الدفاعي.وكان "ترامب" قد قال يوم العشرين من أبريل الماضي إنه رفض قبول المبلغ الذي عرضه الجانب الكوري، مؤكدا على ضرورة زيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع.