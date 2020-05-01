الصادرات الكورية تتراجع بنسبة 24% في أبريل

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سجلت كوريا الجنوبية أول عجز في ميزانها التجاري في شهر أبريل الماضي منذ 99 شهرا بسبب تراجع الصادرات الناجم عن جائحة فيروس كورونا.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة إن حجم الصادرات الكورية بلغ 36 مليارا و920 مليون دولار في أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 24.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما حجم الواردات فقد بلغ 37 مليارا و870 مليون دولار، بانخفاض نسبته 15.9%، لتسجل التجارة الكورية بذلك عجزا في ميزانها بمقدار 950 مليون دولار.وأشارت الوزارة إلى أن متوسط المعدل اليومي لانخفاض الصادرات الكورية في أبريل الماضي بلغ 17.4%.وشهدت صادرات منتجات الحجر الصحي ارتفاعا بنسبة 29% نتيجة لزيادة الطلب العالمي، فيما زاد حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 99.3% بسبب زيادة أسلوب العمل عن بعد على مستوى العالم جراء انتشار فيروس كورونا.