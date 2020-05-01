ترامب يؤكد أنه يعرف حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه يعرف ما يجري للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بشأن حالته الصحية، لكنه أضاف أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا أمس الخميس، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يكون "كيم جونغ أون" بصحة جيدة.وكان "ترامب" قد قال يوم الاثنين الماضي إن لديه معلومات أكيدة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، لكنه لا يستطيع الحديث عنها الآن.وسبق لـ"ترامب" أن صرح يوم الحادي والعشرين من أبريل الماضي بأنه لا يعرف ما هي حالة الزعيم "كيم"، متمنيا له صحة جيدة.كما نفى "ترامب" يوم الثالث والعشرين من أبريل صحة تقرير "سي إن إن" عن الحالة الصحية لـ"كيم جونغ أون"، قائلا إنه سمع أن التقرير يستند إلى وثائق قديمة.