الرئيس مون يؤكد أنه سيبذل كل الجهود لتقليل الحوادث الصناعية

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أنه سيبذل كل الجهود لتقليل الحوادث الصناعية.وأضاف الرئيس "مون" في كلمة نشرها على مواقع التواصل الاحتماعي اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثلاثين بعد المائة لعيد العمال، أن للحوادث الصناعية مغزى اجتماعيا لا يقل أهمية عن أي تضحية أخرى، وأنها تؤلم الكثيرين.وقدم الرئيس تعازيه القلبية لضحايا الحريق في إيتشون، معربا عن احترامه للجهود التي يبذلها العمال في البلاد.وأكد أنه يتذكر جميع ضحايا الحوادث الصناعية الذين كرسوا أنفسهم لخلق عالم أفضل، معربا عن تقديره لما يبذله العمال من جهود في جميع أرجاء البلاد.كما قدر الجهود التي يبذلها العمال والأطقم الطبية والمتعاونون معهم في مكافحة فيروس كورونا.وقال إن أزمة كورونا قد أعطتنا درسا حول قيمة التعايش، مؤكدا على ضرورة أن يكون العمال هم الفئة التي تقود المجتمع الكوري، ومحورا للتضامن والتعاون بين أفراد الشعب.