الزعيم الكوري الشمالي يظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما

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وسط استمرار الشائعات حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ظهر "كيم" علنا لأول مرة منذ يوم 11 أبريل.وقال تقرير بثته الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية اليوم السبت إن "كيم" حضر حفل تدشين مصنع للأسمدة في "سون تشون" أمس، الأول من مايو، الذي صادف عيد العمال.وأضاف التقرير أن "كيم" افتتح المصنع بنفسه وأشاد بإكمال عمليات الإنشاء، ووصفه بأنه ثمرة جهود القوة العاملة الموحدة، وأنه يفخر بذلك.كما حضر الحفل كل من "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية في حزب العمال، ورئيس الوزراء "كيم جي ريونغ".وجاء ظهور الزعيم الكوري الشمالي علنا لأول مرة منذ 20 يوما عندما ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل.وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد أثارت مسألة الحالة الصحية لـ"كيم" بعد أن تغيب عن زيارة قصر الشمس "كوم سو سان"، الذي يضم رفات والده وجده الزعيمين السابقين الراحلين، وذلك بمناسبة ذكرى مولد جده مؤسس الدولة الشيوعية "كيم إيل سونغ" يوم 15 أبريل، حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي لا يزور فيها "كيم" ذلك الضريح في تلك المناسبة منذ توليه منصبه.وجاء خبر افتتاح "كيم" لمصنع الأسمدة وسط زيادة الشائعات على مستوى العالم، التي توقعت أنه مصاب بمرض خطير، أو أنه قد يكون قد مات.