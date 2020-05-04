الحزب الحاكم ينتقد نواب المعارضة بسبب تصريحاتهم حول كيم جونغ أون

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دعا الحزب الديمقراطي الحاكم نائبيْن معارضين إلى تقديم اعتذار عن تصريحاتهما بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وكان "تيه يونغ هو"، المنشق الكوري الشمالي الذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات العامة الأخيرة في أبريل الماضي، قد قال إن الشيء الوحيد المؤكد هو أن "كيم" لا يستطيع الوقوف بمفرده أو السير بشكل صحيح. كما ادعى "جي صونغ هو"، الذي فاز أيضًا بمقعد برلماني، أنه متأكد بنسبة 99 بالمائة من وفاة "كيم"، وأن بيونغ يانغ قد تصدر إعلانات ذات صلة في نهاية هذا الأسبوع. لكن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ذكرت يوم السبت أن "كيم" حضر مراسم بمناسبة الانتهاء من إنشاء مصنع للأسمدة في مدينة "سون تشون" في شمال بيونغ يانغ، يوم الجمعة الماضي.وقالت المتحدثة باسم الحزب الحاكم "جونغ تشون سوك" في بيان أصدرته أمس إنه يجب على نائبيْ البرلمان المنتخبيْن التفكير مليّا في تصريحاتهما "التي لا أساس لها من الصحة".كما قال عضو البرلمان عن حزب الشعب "كانغ بيونغ وان" إن تلك التصريحات زادت من قلق الجمهور وخوفهم حتى بعد أن أكدت الحكومة من جديد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.