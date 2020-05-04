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المحلية

مدينة سيول تلغي احتفالات الحدائق في عيد الطفولة بسبب كورونا

Write: 2020-05-04 09:39:17

مدينة سيول تلغي احتفالات الحدائق في عيد الطفولة بسبب كورونا

Photo : YONHAP News

قالت مدينة سيول أمس الأحد إنها قررت إلغاء جميع الأحداث والمهرجانات التي تقام سنويا في الحدائق بمناسبة عيد الطفولة، بسبب المخاوف بشأن الانتشار المحتمل لفيروس كورونا-19.
وبموجب هذا القرار، لن يتم تنظيم أي أحداث في الحدائق التي تديرها المدينة خلال فترة "العطلة الذهبية" التي تستمر ستة أيام والتي بدأت يوم الخميس الماضي في يوم ميلاد بوذا وتستمر حتى يوم الغد الثلاثاء، الذي يوافق عيد الطفولة.
ونصحت إدارة المدينة الناس بالامتناع عن قضاء الكثير من الوقت في الحدائق العامة والالتزام بقواعد الحجر الصحي، مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين من الأشخاص الآخرين. وسوف تقوم المدينة أيضًا بقمع البائعين غير القانونيين والمتنقلين في الحدائق العامة، وتقييد الأحداث أو العروض التي ينظمها المواطنون أو المنظمات.




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