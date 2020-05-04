كوريا الجنوبية تخفف قواعد التباعد الاجتماعي بدءا من يوم الأربعاء

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارًا من يوم بعد غد الأربعاء، وسط العلامات الواضحة على حدوث تباطؤ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة "بارك نينغ هو" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي حول فيروس كورونا أمس الأحد، إن الحكومة ستنهي حملتها التي استغرقت بضعة أسابيع من التباعد الاجتماعي، وسوف تنفذ برنامج "التباعد في الحياة اليومية" ابتداء من يوم الأربعاء.وشدد "بارك" على أن هذا التحول لا يعني نهاية تفشي المرض، موضحا أن خطة الحجر الصحي في الحياة اليومية تهدف إلى الحفاظ على مسافة بين الناس في الحياة الطبيعية، وعدم السماح بالعودة إلى عادات ما قبل انتشار فيروس كورونا.وبموجب هذه الخطة، ستسمح الحكومة بإقامة التجمعات والمناسبات شريطة اتباع إرشادات الحجر الصحي. كما سيُسمح للمرافق العامة باستئناف التشغيل على مراحل، بدءاً بالحدائق الوطنية والمرافق الرياضية الداخلية وصالات العرض والمتاحف.