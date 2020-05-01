الرئاسة الكورية الجنوبية تقول إن كيم جونغ أون لم يخضع لعملية جراحية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يخضع لعملية جراحية أو أي إجراء طبي آخر خلال فترة غيابه عن الحياة العامة، التي امتدت ثلاثة أسابيع تقريبا.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في سيول في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأحد إن هناك تقارير إعلامية تتكهن بأن "كيم" خضع لعملية جراحية، مستشهدة بحدوق تغيير في طريقة سيره، لكن المكتب الرئاسي يعتبر ذلك غير صحيح. وردا على سؤال حول ما إذا كانت التقارير الإعلامية حول خضوع "كيم" لإجراءات طبية معتدلة نسبيا غير صحيحة أيضا، أكد المسؤول عدم صحتها أيضا. وأضاف أن هناك أسسا لإجراء التقييم، ولكن من الصعب الكشف عنها.وجاءت تصريحات المسؤول الرئاسي مع استمرار التكهنات حول الحالة الصحية لـ"كيم" حتى بعد ظهوره العلني لأول مرة منذ 20 يوما. وقد أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أول من أمس السبت بأن "كيم" حضر حفلا بمناسبة الانتهاء من مصنع "سون تشون" للأسمدة الفوسفاتية في شمال بيونغ يانغ، يوم الجمعة الماضي.