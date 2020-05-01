بومبيو يصف إطلاق النار الكوري الشمالي بأنه حادث عرضي

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وصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إطلاق النار بواسطة كوريا الشمالية عند حدودها مع كوريا الجنوبية بأنه "حادث عرضي".وقال "بومبيو" في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأمريكية "إيه بي سي" أمس الأحد إنه شاهد التقارير ذات الصلة واطلع على بعض المعلومات الداخلية الأمريكية، وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق النار ولم يكن هناك خسائر في الأرواح لدى أي من الجانبين.وكانت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت عدة طلقات نارية وأصابت نقطة حراسة كورية جنوبية في المنطقة منزوعة السلاح، وأن الجانب الكوري الجنوبي رد أيضا بإطلاق النار. وجاء تبادل إطلاق النار بين الكوريتين بعد يوم من تقارير بثتها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية حول أول ظهور علني لـ"كيم جونغ أون" منذ 20 يومًا.ومن جانبه رفض "بومبيو" ذكر أي تفاصيل حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أو سبب تغيبه عن احتفال ذكرى مولد جده مؤسس الدولة "كيم إيل سونغ" يوم 15 أبريل، قائلاً إنه "ليس لديه الكثير لقوله في هذا الصدد". لكن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن "كيم" كان قد تغيب من قبل عن الظهور علنا لفترات ممتدة، ولذلك فإن هذه المرة "ليست غير مسبوقة".ومن ناحية أخرى، أكد "بومبيو" من جديد على التزام الولايات المتحدة بنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وقال إن هدف بلاده يظل كما هو، وهو التركيز على إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وخلق مستقبل أكثر إشراقاً للشعب الكوري الشمالية.