السلطات الكورية تحافظ على أعلى مستويات التأهب من فيروس كورونا

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستحافظ في الوقت الحالي على أعلى مستويات التأهب بشأن فيروس كورونا-19، وهو المستوى ذو اللون الأحمر، حتى بعد أن قررت تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدءا من بعد غد الأربعاء.وأصدر وزير الصحة الكوري "بارك نينغ هو" هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، بعد أن أعلن قرار الحكومة بإنهاء قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، وبدء تنفيذ خطة "التباعد في الحياة اليومية" اعتبارا من بعد الغد.وقال "بارك" إن الحكومة والمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعتقدان أنه من الضروري الاستمرار في مراقبة وضع انتشار الفيروس لفترة أطول قليلاً قبل أن يتم تخفيض مستوى التنبيه.وأشار وزير الصحة أيضا إلى أن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستخفض مستوى التأهب من خلال التشاور مع السلطات الصحية والخبراء، بعد إجراء مراجعة شاملة لمعدلات العدوى اليومية، وبعض العوامل الأخرى.