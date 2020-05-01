الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

المحلية

السلطات الكورية تحافظ على أعلى مستويات التأهب من فيروس كورونا

Write: 2020-05-04 10:44:35Update: 2020-05-04 10:48:09

السلطات الكورية تحافظ على أعلى مستويات التأهب من فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستحافظ في الوقت الحالي على أعلى مستويات التأهب بشأن فيروس كورونا-19، وهو المستوى ذو اللون الأحمر، حتى بعد أن قررت تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدءا من بعد غد الأربعاء.
وأصدر وزير الصحة الكوري "بارك نينغ هو" هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، بعد أن أعلن قرار الحكومة بإنهاء قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، وبدء تنفيذ خطة "التباعد في الحياة اليومية" اعتبارا من بعد الغد.
وقال "بارك" إن الحكومة والمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعتقدان أنه من الضروري الاستمرار في مراقبة وضع انتشار الفيروس لفترة أطول قليلاً قبل أن يتم تخفيض مستوى التنبيه.
وأشار وزير الصحة أيضا إلى أن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستخفض مستوى التأهب من خلال التشاور مع السلطات الصحية والخبراء، بعد إجراء مراجعة شاملة لمعدلات العدوى اليومية، وبعض العوامل الأخرى.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;