كوريا الجنوبية ترد على طلقات نارية متعددة من كوريا الشمالية عند الحدود

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن عدة طلقات نارية من كوريا الشمالية قد أصابت نقطة حراسة كورية جنوبية في المنطقة منزوعة السلاح يوم أمس الأحد، مما دفع بالجانب الكوري الجنوبي إلى الرد عليها بإطلاق النار.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان أصدرته أمس أن رصاصا أطلق من جانب كوريا الشمالية أصاب نقطة حراسة في منطقة خط المواجهة المركزية في حوالي الساعة 7:41 صباحا، وأنه وفقًا للبروتوكولات ذات الصلة، فقد أطلقت كوريا الجنوبية جولتين من الرصاص استجابة للإطلاق الكوري الشمالي، بعد بث تحذير في هذا الشأن.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الجنوبية لم تتكبد أي إصابات أو أضرار في منشآتها، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يتخذ خطوات عبر خطوط الاتصال بين الكوريتين لتقييم الوضع ومنع وقوع أي حوادث أخرى، كما يحافظ على وضعية الاستعداد اللازم.وجاء هذا الحادث بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية عن أول ظهور علني لزعيمها "كيم جونغ أون" منذ 20 يوما وسط انتشار شائعات حول تدهور حالته الصحية.