تراجع التضخم في كوريا إلى أقل مستوى له منذ 6 أشهر في أبريل

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نما معدل التضخم في كوريا الجنوبية بأبطأ وتيرة منذ ستة أشهر خلال شهر أبريل، حيث امتنع المستهلكون عن الإنفاق نتيجة لتفشي وباء كورونا-19.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، وصل مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد إلى 105,8 نقطة في شهر أبريل الماضي، بزيادة 0,1% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أبطأ نمو منذ شهر أكتوبر من العام الماضي عندما سجل نموًا بنسبة صفر بالمائة.وكانت أسعار المستهلك في كوريا قد سجلت نموًا بأقل من واحد بالمائة لمدة 12 شهرًا متتالية، ثم ارتفعت بعد ذلك بأكثر من واحد بالمائة في يناير، واستمرت في تحقيق هذا النمو خلال شهرين.وفي أبريل، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية بنسبة 1,8% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,7%.وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0,2% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع انخفاض أسعار الخدمات العامة بنسبة 1,6%.