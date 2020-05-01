مؤشر كوسبي يفتتح منخفضا بعد العطلة الممتدة 4 أيام

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افتتحت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ببداية بطيئة بعد العطلة التي استمرت أربعة أيام.وحتى الساعة 9:40 صباحًا، وصل مؤشر أسعار الأسهم القياسي في البورصة الكورية "كوسبي" إلى 1901,25 نقطة، منخفضًا بمقدار 46,31 نقطة مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء الماضي. وأرجع المراقبون هذا الانخفاض إلى انخفاض سوق الأسهم الأمريكية، واحتفال الكوريين بعيد ميلاد بوذا وعيد العمال.وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي في البورصة الأمريكية قد انخفض بمقدار 1,2 نقطة يوم الخميس، ثم انخفض بمقدار 2,55 نقطة يوم الجمعة.كما تأثرت السوق الكورية أيضًا بالمخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية تبادل الاتهامات بين أكبر اقتصادين في العالم حول السبب في جائحة كورونا-19.وتراجع مؤشر "كوسداك" الثانوي في البورصة الكورية أيضا بمقدار 3,77 نقطة، أي بنسبة 0,58%، ليصل إلى 614,41 نقطة حتى الساعة 9:40 من صباح اليوم الاثنين.