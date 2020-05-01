الأمم المتحدة ترسل فريقا للتحقيق في إحادث طلاق النار الكوري الشمالي

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سترسل لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقوات الأمم المتحدة فريقا خاصا لتحقيق في حادث تعرض مركز حراسة كوري جنوبي داخل المنطقة منزوعة السلاح لطلقات نارية من الجانب الكوري الشمالي.وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إن هذا الفريق سيقوم بزيارة لنقطة الحراسة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين للتعرف على ما حدث عند تعرضها لطلقات نارية كورية شمالية وإطلاقها طلقات تحذيرية نحو الشمال، ولتحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد انتهكت اتفاقية الهدنة العسكرية.وكانت نقطة الحراسة الكورية الجنوبية قد تعرضت لعدة طلقات نارية قادمة من الجانب الكوري الشمالي في الساعة السابعة و41 دقيقة من صباح أمس الأحد، وتم اكتشاف 4 رصاصات بنادق عيار 14.5 ملليمتر، من التي يتم توزيعها على الجنود في نقاط الحراسة الكورية الشمالية.ورد الجيش الكوري الجنوبي علي الطلقات النارية الكورية الشمالية بأكثر من 20 طلقة نارية تحيذيرية.ووصفت وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة في سيول إطلاق النار من قبل كوريا الشمالية بأنه "حادث عرضي".وبعثت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية رسالة هاتفية إلى الجانب الشمالي دعته فيها إلى تقديم اعتذار واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم وقوع أي حوادث مماثلة أخرى، لكن كوريا الشمالية لم تستجب لتلك الدعوة.