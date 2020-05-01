8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 10 آلاف و801.وأوضح المركز أن الـ8 حالات الجديدة قد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا سجلت كوريا الجنوبية حالات إصابة جديدة يقل عددها عن 20 حالة لمدة 17 يوما متتالية، بدءا من يوم الثامن عشر من شهر أبريل الماضي.وبلغ إجمالي عدد المصابين في مدينة ديغو 6 آلاف و856 شخصا، وفي مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ألفا و366، وفي مقاطعة "كيونغ كي" 681، وفي العاصمة سيول 637، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين من الوافدين من الخارج ألفا و99 شخصا.وقد تم اختبار ما مجموعه 633 ألفا و921 شخصا حتى الآن، وأثبتت نتائج اختبار 614 ألفا و944 منهم أنها سلبية.