بدء توزيع مدفوعات الإغاثة الطارئة للمواطنين الكوريين اليوم

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بدأت اليوم الاثنين عمليات توزيع مدفوعات الإغاثة الطارئة التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين الكوريين كدعم مالي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تقدم الحكومة مدفوعات نقدية أولا إلى حوالي مليونين و800 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدة عاجلة بدءا من اليوم.ويمكن للأسر المؤهلة، بما فيها الأسر ذات الدخل المنخفض التي تحصل على دعم مالي حكومي، والأسر التي تحصل على معاشات المعاقين، تلقى تلك المساعدات نقدا بما يتراوح بين 400 ألف وون ومليون وون حسب عدد أفراد كل أسرة.أما بقية الأسر التي ليست مؤهلة للحصول على مدفوعات نقدية فسوف تقوم الحكومة بتوزيع الدعم عليها على شكل بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم أو بطاقات هدايا أو بطاقات للدفع المسبق.ويمكن لهذه الأسر التقدم بطلبات للحصول على مدفوعات الإغاثة اعتبارا من يوم الاثنين القادم.