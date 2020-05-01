توقعات بانخفاض نصيب الفرد الكوري من الناتج المحلي على أساس القوة الشرائية

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توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نصيب الفرد في كوريا الجنوبية من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على أساس تقييم القوة الشرائية، لأول مرة منذ الأزمة المالية عام 1998.وجاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول أوضاع الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، حيث توقع الصندوق أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية على أساس تقييم القوة الشرائية هذا العام بنسبة 1.3% مقارنة مع العام الماضي.ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تقييم القوة الشرائية مقياسا للتعرف على مدى القوة الشرائية الحقيقية لمواطني دولة ما.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت زيادة بنسبة 2.2% في عام 2008، وبنسبة 0.3% في عام 2009، خلال فترة الأزمة المالية العالمية، بينما سجلت زيادة بنسبة 1.9% في عام 2012 الذي تعرضت فيه الدول الأوربية لأزمة مالية.وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تقييم القوة الشرائية في معظم دول العالم باستثناء الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والدول الأوربية.