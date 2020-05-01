48 % انخفاضا في الأرباح التشغيلية للشركات الكورية الكبرى العام الماضي

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تبين أن قيمة الأرباح التشغيلية الصافية التي حققتها الشركات الكورية الكبرى في العام الماضي قد شهدت انخفاضا كبيرا.وطبقا لتقرير صادر عن لجنة التجارة العادلة، انخفض إجمالي قيمة الأرباح التشغيلية لـ64 مجموعة تجارية كبيرة يتجاوز حجم أصول كل منها 5 تريليونات وون، بنسبة 48% في العام الماضي، أي بمتوسط 800 مليار وون لكل مجموعة.وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل ديون تلك الشركات سجل زيادة بنسبة 3.9%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها معدل ديون المجموعات التجارية الكبرى في كوريا ارتفاعا منذ عام 2011.ومن المتوقع أن يزداد تدهور الوضع أكثر مما هو عليه الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث بدأت مجموعة شركات "دوسان" في بيع بعض الشركات التابعة لها بسبب ركودها المالي، كما يتعرض عدد من شركات الملاحة الجوية لصعوبات مالية كبيرة.وأضاف التقرير أن حجم الصادرات الكورية شهد انخفاضا بنسبة 24% في شهر أبريل الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.ووفقا لتقرير آخر صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة مؤخرا، فإن توقعات الصادرات الكورية في الربع الثاني من هذا العام هي الأقل منذ الربع الأول من عام 2009، أي بعد الأزمة المالية العالمية.