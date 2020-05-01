استئناف إجازات الجنود ابتداءً من يوم الجمعة

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صرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم الاثنين بأنها قررت استئناف إجازات الجنود بدءا من يوم الجمعة الثامن من مايو الجاري تماشيا مع تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.وجاء هذا القرار بعد 76 يوما من حظر إجازات الجنود، يوم الثاني والعشرين من فبراير الماضي، من أجل منع انتشار فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أنها ستدرس أيضا السماح للجنود بقضاء ليلة خارج المعسكرات ولقاء الزائرين داخلها بناء على التطورات في وضع انتشار الفيروس.وتجدر الإشارة إلى أنه لم تظهر أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجيش الكوري منذ يوم الثاني والعشرين من مارس.وقررت الحكومة الكورية تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي ابتداءً من يوم السادس من مايو لتسمح للشركات باستئناف أعمالها على مراحل، كما ستسمح أيضا بالتجمعات والمناسبات بشرط اتباع إرشادات التطهير.