كوريا تحافظ على الاستعداد لدروس الإنترنت إذا ظهر كورونا مجددا

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قررت سلطات التعليم في كوريا الجنوبية الحفاظ على الاستعداد لاستئناف منصات التعلم عن بُعد، حتى بعد إعادة فتح المدارس فعليًا الأسبوع القادم، وذلك في حالة عودة ظهور عدوى كورونا-19 مرة أخرى.وأعلنت وزيرة التعليم "يو أون هيه" أمس الاثنين عن خطة لإعادة فتح المدارس فعليا على مراحل، تبدأ بعودة طلاب المدارس الثانوية إلى الفصول الدراسية يوم 13 مايو، ثم يتبعهم طلاب الصفوف الأخرى، بما في ذلك في رياض الأطفال، في الأسابيع التالية حتى الأول من يونيو. ومع ذلك، قالت الوزارة إنها ستنظر في إعادة تخصيص فصول دراسية جزئية أو كاملة عبر الإنترنت في حالة إبلاغ المدارس عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.كما ستبقى السلطات المحلية في حالة تأهب لمواجهة أي موجة أخرى محتملة من الإصابات التي قد تضرب البلاد في غضون هذا العام.وكان نائب وزيرة التعليم "بارك بيك بوم" قد تعهد مؤخرًا بتحويل التجارب والأخطاء في البلاد فيما يتعلق بنظام التعليم عبر الإنترنت إلى "أساس قوي" لتعليم الأجيال القادمة. وقد أطلقت الوزارة لجنة استشارية حول نظام التعليم عن بُعد في كوريا الجنوبية يوم 23 أبريل، تتألف من معلمين وأساتذة جامعيين ورجال أعمال وأولياء أمور.