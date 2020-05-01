الحكومة تبحث إلغاء القيود لمساعدة الشركات التي تعاني من فيروس كورونا

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ألمح وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إلى إمكانية تقليل بعض الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية من أجل مساعدتها على التغلب على أزمة كورونا-19.جاء ذلك في اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارتيْ الاقتصاد والمالية أمس الاثنين، حيث دعاهم "هونغ" إلى التوصل إلى بدائل سياسية لتعزيز استثمارات الشركات وزيادة الاستهلاك.وأشار وزير المالية إلى إمكانية التخفيف المؤقت للوائح عن الشركات كأحد هذه البدائل، موضحا أن ذلك سيتكامل مع المساعدات المالية والضريبية للشركات. كما أمرهم بالانتهاء بسرعة من دراسة الأمور المتعلقة بالسياسات الخاصة بالنصف الثاني من هذا العام، وخطة الميزانية الإضافية الثالثة للحكومة، حتى يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الشهر القادم كما هو مقرر.بالإضافة إلى ذلك، طلب الوزير "هونغ" من المسؤولين العمل بشكل دقيق في تسليم مدفوعات الإغاثة الطارئة الخاصة بفيروس كورونا إلى الأسر، ووضع خطة ميزانية العام القادم.