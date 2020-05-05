نقابة للمعلمين الكوريين تدعو إلى وضع إرشادات للحجر الصحي في المدارس

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حثت إحدى نقابات المعلمين في كوريا الجنوبية وزارة التعليم على توزيع إرشادات للحجر الصحي في المدارس بسرعة، بعد أن أعلنت الحكومة عن خطة لفتح المدارس فعليًا اعتبارًا من الأسبوع القادم.وفي بيان صحفي أصدره أمس، أعرب الاتحاد الكوري للمعلمين عن احترامه لقرار السلطات، وطلب إصدار إرشادات مفصلة يمكن أن تساعد المدارس على إدارة الفصول الدراسية وغيرها من الأمور المتعلقة بالدراسة، بشكل صحيح مع استمرار جائحة فيروس كورونا.وشدد الاتحاد بشكل خاص على الحاجة إلى تعليمات حول كيفية إجراء الفصول الدراسية وتوزيع الطعام والتعامل مع الطلاب الذين يشتبه في أنهم مصابون بفيروس كورونا، وقال إن التناقضات يمكن أن تخلق ثغرة في جهود الحجر الصحي وتؤدي إلى شكاوى من أولياء أمور الطلاب.وأشار في هذا الصدد إلى أن وقت ارتداء أقنعة الوجه وما إذا كان يمكن تشغيل مكيفات الهواء في الفصول الدراسية، قد تمثل بعض المشكلات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة من خلال إرشادات واضحة ومحددة. كما دعا الاتحاد إلى مساعدة الحكومة في تأمين معدات الحجر الصحي والعمال ذوي الصلة.