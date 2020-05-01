واشنطن تؤكد أن جيشها على أهبة الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية

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أكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية رغم تداعيات فيروس كورونا .جاء ذلك في حديثه خلال ندوة عبر الفيديو نظمها معهد "بروكينغز" الأمريكي أمس الاثنين، حيث أشاد الوزير الأمريكي بالجهود التي بذلها قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت أبرامس" لمواجهة فيروس كورونا، كما أعرب عن ثقته في جاهزية الجيش الأمريكي للمشاركة في أي معركة في أي وقت في شبه الجزيرة الكورية متحالفا مع كوريا الجنوبية.وأضاف نقلا عن الجنرال "أبرامس" قوله إن جنود القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في حالة جيدة، مؤكدا أنهم على أهبة الاستعداد لمنع حدوث تصرفات سيئة في شبه الجزيرة الكورية.وأكد الوزير "إسبر" على أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر الأصول الإستراتيجية الموجودة خارج شبه الجزيرة الكورية، ومنها قاذفات قنابل ومقاتلات وقطع بحرية، في كوريا الجنوبية إذا لزم الأمر.وكان "إسبر" قد اعترف يوم الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي بأن تداعيات فيروس كورونا قد تؤثر إلى حد ما على حالة استعداد القوات الأمريكية.