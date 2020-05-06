تحذيرات من هبوط مؤشر كوسبي إلى ما دون 1800 نقطة في مايو

Photo : YONHAP News

حذر المحللون في سوق المال من أن انتعاش أسعار الأسهم في كوريا الجنوبية قد يهبط مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.ووفقًا لمصادر في الصناعة المالية أمس الثلاثاء، قدرت ثماني شركات للأوراق المالية في تقارير توقعاتها الشهرية أن الجزء السفلي من نطاق التداول لمؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري "كوسبي" سيبلغ في المتوسط 1755 نقطة.وتوقعت مؤسسة "شين هان" للاستثمار و"دا شين" للأوراق المالية أن يصل قاع نطاق التداول إلى 1700 نقطة، وهو أقل مستوى للتوقعات بين شركات الأوراق المالية الثماني.وباستثناء شركة "كي أوم" للأوراق المالية التي توقعت أن يبلغ قاع نطاق التداول 1800 نقطة، تنبأت سبع من شركات الأوراق المالية أن يهبط مؤشر "كوسبي" مرة أخرى إلى نطاق 1700 نقطة.وتدعم هذه الأرقام تحليلات تقول إن تخفيف التدابير المضادة لتفشي فيروس كورونا-19 يمكن أن تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق وليس تحسين معنويات المستثمرين.ومع ذلك، أشارت بعض التقارير إلى احتمال ارتداد المؤشر في وقت لاحق من شهر مايو.