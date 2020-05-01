الأحزاب تتعهد بتعزيز سلامة الأطفال ورعايتهم في عيد الطفولة

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قالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ جاب صوك" في بيان بمناسبة عيد الطفولة أمس الثلاثاء، إن الحزب يعرب عن تقديره للأطفال الكوريين وآبائهم لصبرهم وشجاعتهم التي ظهرت خلال جائحة كورونا-19. وأضافت "سونغ" أن الحكومة والحزب الحاكم عملوا على إنشاء مجتمع يتوافق فيه العمل والأسرة على أساس مبدأ أن تربية الأطفال هي مسؤولية الدولة. وقالت أيضا إن شبكة الأمان لخدمات رعاية الأطفال ستتحسن بمجرد تحقيق التعهدات التي تم قطعها خلال الانتخابات العامة الحادية والعشرين. ومن بين هذه التعهدات سن قانون خاص بشأن توفير خدمات رعاية الأطفال ليوم كامل.ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، "كيم سونغ وان"، إن أطفال كوريا يعانون من تعليم غير مكتمل بشكل غير مسبوق بسبب جائحة كورونا، ولا يزالون يتعرضون للعنف والانتهاكات الجنسية. واشار "كيم" إلى أن حزبه سيعمل على توفير تعليم عام عالي الجودة، ووضع نظام معلومات للسلامة حتى يتمكن جميع الأطفال من النمو بصحة جيدة. وشدد على أن حزبه سوف يسعى إلى إنشاء بلد آمن حيث يمكن لكل الأطفال تحقيق أحلامهم وآمالهم.