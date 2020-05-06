انخفاض كبير في ملوثات الهواء المنبعثة من المصانع في كوريا

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انخفضت كمية ملوثات الهواء المنبعثة من المصانع ومحطات الطاقة خلال العام الماضي بحوالي 16% بالمقارنة مع العام الأسبق.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة أمس الثلاثاء أنها أجرت تفتيشا على 631 من أماكن العمل المجهزة بنظم المراقبة عن بعد، حيث اتضح أنها أطلقت 278 ألف طن من ملوثات الهواء في عام 2019، بانخفاض نسبته 15,9% مقارنة بعام 2018.وأضاف التقرير أن هذا الانخفاض أكثر بـ7% مقارنة بالانخفاض في الانبعاثات في عام 2018. وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض الحاد في الانبعاثات إلى التدابير النشطة لتخفيض الغبار الناعم، بما في ذلك تشديد المعايير على مستويات الانبعاثات المسموح بها وإغلاق محطات الطاقة الحرارية القديمة.ومن بين إجمالي كمية ملوثات الهواء المنبعثة في العام الماضي، نشأ 40% منها من محطات توليد الطاقة، وتلتها مصانع الأسمنت والصلب والبتروكيماويات. وحسب الصناعات، خفضت محطات الطاقة الانبعاثات بشكل حاد عن طريق تخفيض الانبعاثات بمقدار 330 ألف طن، وتلتها مصانع البتروكيماويات ومصانع الصلب ومصانع الأسمنت.