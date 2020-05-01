كوريا الجنوبية تبدأ تطبيق نظام التباعد في الحياة اليومية

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بدأت كوريا الجنوبية في تخفيف حملتها المشددة للتباعد الاجتماعي التي امتدت بضعة أشهر، وتحولت إلى نظام "التباعد في الحياة اليومية"، بدءا من اليوم الأربعاء.وقال المركز الكوري للسلامة والتدابير المضادة للكوارث إن الحكومة ستنفذ نظام "التباعد في الحياة اليومية" في ضوء التباطؤ في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في البلاد تحت مستوى 20 خلال 18 يومًا متتالية، منذ يوم 18 أبريل، كما انخفض الرقم اليومي إلى ثلاث حالات فقط أمس الثلاثاء، وهو أقل مستوى منذ 18 فبراير.وفي ظل نظام "التباعد في الحياة اليومية"، ستسمح الحكومة بإقامة التجمعات والمناسبات بشرط اتباع إرشادات الحجر الصحي. كما سيُسمح للمرافق العامة باستئناف التشغيل على مراحل، بدءاً بالحدائق الوطنية وصالات العرض والمتاحف.ورغم تخفيف نظام التباعد الاجتماعي، إلا أنه لايزال يتعين على الناس الالتزام بالقواعد الأساسية الخمس التي تشمل: البقاء في المنزل عندما الشعور بالمرض، والحفاظ على مسافة مترين مع الآخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر، وارتداء أقنعة الوجه، وتهوية الأماكن المغلقة بانتظام.