المرشح للمخابرات الأمريكية يعرب عن قلقه من أسلحة كوريا الشمالية النووية

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أعرب المرشح لرئاسة هيئة المخابرات الوطنية الأمريكية عن قلقه بشأن استمرار امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية وسعيها إلى إنتاج أنظمة قادرة على استعمال تلك الأسلحة.وأدلى "جون راتكليف" المرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية بهذه التصريحات في بيان مكتوب قدمه إلى لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ قبل انعقاد جلسة ترشيحه، حيث أعرب عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لا تزال تنظر إلى برنامجها النووي على أنه "ضروري" لحماية نظامها من أي عمل عسكري، والحصول على مكانة في المجتمع الدولي. لكنه أضاف أن كوريا الشمالية قد تكون مستعدة للتخلي عن "بعض" القدرات النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات والحصول على مكاسب أخرى.وخلال جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، سُئل "راتكليف" عما إذا كان يعتقد أنه تم إحراز تقدم في عكس مسار التطور النووي لكوريا الشمالية، فرد بالقول إنه يرحب بشدة بالمفاوضات الدبلوماسية الجارية لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، كما يأمل في أن تقدم كوريا الشمالية بعض التنازلات بشأن أسلحتها النووية مقابل تخفيف العقوبات. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يمكنه التعليق حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أحرزت تقدما في هذا الصدد أم لا.