الولايات المتحدة تتطلع إلى المرونة من كوريا الجنوبية في محادثات تكاليف الدفاع

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة ظلت "مرنة للغاية" في مفاوضاتها لتقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية، وأنها تتطلع إلى بعض المرونة من الجانب الكوري أيضا.وأدلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا واليابان "مارك نابر" بهذه التصريحات خلال منتدى على الإنترنت استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي.وقال "نابر" إن قادة البلدين تحدثا مؤخرًا، وسوف يواصل الجانبان البحث عن سبل للجلوس والتحدث، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا-19 جعلت من الصعب إجراء مفاوضات وجهاً لوجه.ومع ذلك، رفض المسؤول الأمريكي الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى عدم مناقشة هذا الموضوع علناً.ومن ناحية أخرى، قال "نابر" إن الولايات المتحدة تعاونت بشكل وثيق وشاركت معلومات مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان بشأن الاختفاء الأخير للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، موضحا أن اختفاء "كيم" عن الظهور علنا دعا بالتأكيد إلى تبادل المعلومات والتنسيق الجيد والوثيق بين الولايات المتحدة وكل من سيول وطوكيو.