تقرير يقول إن كوريا الشمالية على وشك الانتهاء من مرفق دعم للصواريخ البالستية

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حذر تقرير حديث من أن كوريا الشمالية تقترب من استكمال منشأة للصواريخ البالستية، القادرة على اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.جاء ذلك في تقرير أعده "جوزيف بيرموديز" الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.ونقل التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء عن صور نشرتها مواقع خاصة للأقمار الصناعية أن منشأة "شين لي" لدعم الصواريخ البالستية تقترب من الاكتمال، وأنه من شبه المؤكد أن هذه المنشأة ذات صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الموسع في كوريا الشمالية.وأوضح التقرير أن هذه المنشأة الجديدة، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، قريبة من مطار بيونغ يانغ الدولي. وأضاف أنها بُنيت بجوار منشأة تحت الأرض بحجم كبير بما يكفي لاستيعاب جميع الصواريخ البالستية الكورية الشمالية المعروفة وقاذفاتها ومركبات الدعم المرتبطة بها.