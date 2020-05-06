أسعار النفط تواصل الانتعاش

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ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس الثلاثاء، لتواصل انتعاشها لجلسة التداول الخامسة على التوالي.وفي بورصة نيويورك التجارية، أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو عند 24 دولارًا و56 سنتًا للبرميل، حيث قفز سعره بأكثر من أربعة دولارات، أي بنسبة 20,5% مقارنة بالإغلاق السابق.وفي لندن، تم تداول أسعار خام برنت، وهو المؤشر القياسي الذي تستخدمه أوربا وبقية العالم، بأكثر من 30 دولارا للبرميل حتى الساعة 3:08 من مساء أمس، بزيادة تجاوزت 13%.وقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت لخمس جلسات تداول متتالية، بعدما خففت المزيد من الدول القيود المفروضة على الشركات.ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" أمس إن أسعار النفط تتحرك بشكل جيد مع انتعاش الطلب مرة أخرى.