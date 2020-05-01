استخدام الروبوتات في التنقيب عن رفات الجنود قتلى الحرب الكورية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم استخدام روبوتات خاصة في عمليات التنقيب عن رفات الجنود قتلى الحرب الأهلية الكورية، في مختلف أرجاء البلاد.وصرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم بأنها اختارت 4 استراتيجيات و10 مهام عمل من أجل زيادة فاعلية عمليات التنقيب، بما في ذلك تحديد هدف الحصول على عينات من الحمض النووي لأسر الجنود المتوفين بمقدار 110 آلاف عينة، وذلك حتى عام 2022.ومن بين مهام العمل المرتبطة بخطة الدفاع الذكي، تطوير روبوتات خاصة للتنقيب ذات قدرة على التنقل ذاتيا، حتى تقوم بالبحث عن رفات الجنود وغيرها تحت الأرض، في حقول المعارك الرئيسية خلال الحرب.وتنوي الوزارة البحث عن أكثر من 500 من رفات الجنود سنويا وتكوين فرق للبحث من خلال تخصيص الميزانية اللازمة.وبالإضافة إلى ذلك، تنوي الوزارة إنشاء مركز خاص للتأكد من هويات الجنود الذين تم العثور على رفاتهم حتى شهر أكتوبر.كما ستبدأ من اليوم وحتى نهاية شهر نوفمبر القادم في تنفيذ عملية اكتشاف رفات الجنود في 36 منطقة في مختلف أرجاء البلاد.وقد كان من المقرر بدء هذه العملية في منتصف شهر مارس الماضي إلا أنه تم تأجيلها نتيجة لتفشي فيروس كورونا - 19.