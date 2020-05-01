أنظار العالم تتجه إلى دوري البيسبول الكوري للمحترفين

Photo : YONHAP News

وسط توقف المباريات الرياضية على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا-19، اتجهت أنظار العالم إلى افتتاح دوري البيسبول الكوري لهذا العام، يوم أمس الثلاثاء.ورغم أن ملعب "جام شيل" للبيسبول الذي أقيمت فيه المباراة الافتتاحية أمس قد شهد جوا هادئا بسبب غياب المتفرجين، إلا أن حرارة تغطية الأخبار بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية كانت مرتفعة، ومن بينها قنوات أمريكية ويابانية وصينية وشرق أوسطية، حيث ركزت على النظام الكوري الذي سمح بافتتاح الدوري، بما في ذلك إجراءات الدخول وخطط الوقاية من الأوبئة.وقد اشترت بعض وسائل الإعلام الأجنبية حقوق نقل المباريات الكورية من أجل خدمة هواة الرياضة في الخارج.كما بثت قناة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية تقريرا خاصا عن الدوري الكوري، من أجل الجمهور الأمريكي وقدمت فيه الكثير من المعلومات عن الفرق واللاعبين الكوريين.ويذكر أنه قبل الافتتاح قام وزير الثقافة والرياضة "بارك يانغ او" بزيارة إلى المعلب حيث قال إنه يدرس مسألة السماح للجمهور بدخول الملاعب على نحو تدريجي بعد أسبوعين.