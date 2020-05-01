إعادة فتح المرافق الثقافية والفنية الكورية

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شهدت كوريا اليوم بدء تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية، حيث تمت إعادة فتح المرافق الثقافية والفنية، بما في ذلك المتاحف وقاعات عرض اللوحات الفنية والمكتبات.وبلغ عدد المرافق التي استأنفت أعمالها في القطاع الثقافي 24.وصرح مركز التعامل مع الكوارث وتعزيز السلامة اليوم بأن المرافق التي أغلقت أبوابها منذ 24 من شهر فبراير الماضي قد أعيد فتحها بدءا من اليوم.وتبدأ المكتبة الوطنية المركزية ومركز الفن المعاصر في التشغيل الجزئي مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي في الحياة اليومية، بحيث يتم تنسيق عدد الزوار حسب الوقت مع التركيز على الزيارات الفردية واستخدام نظام الحجز المسبق.كما تم استئناف العروض التخطيطية لخمس مرافق وطنية للعروض الفنية وهي المسرح الوطني المركزي ومركز الموسيقى التقليدية الوطني ومسرح "جونغ دونغ" ومسرح "ميونغ دونغ"، والدار الوطنية للثقافة الآسيوية.وبالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم عروض بواسطة 7 جمعيات فنية بعد أن كان قد تم تأجيلها.ويذكر أنه في كل تلك الجهات تم تخصيص مسؤولين عن الوقاية من الأوبئة والتأكد من قياس حرارة أجسام الزائرين إلى جانب تخصيص مسافة معينة بين مقاعد المتفرجين.ومن ناحية أخرى، وبعد بدء افتتاح دوري البيسبول للمحترفين، سيتم افتتاح دوري كرة القدم للمحترفين يوم 8 مايو، ودوري رياضة الغولف للسيدات المحترفات يوم 14 مايو، ولكن بدون متفرجين.وتنوي الحكومة الكورية توسيع دخول المتفرجين تدريجيا حسب وضع انتشار فيروس كورونا.